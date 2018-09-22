Польша отказалась от мира с Россией

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Глава МИД Польши Яцек Чапутович считает, что Варшава не может дружить с Москвой, так как это угрожает национальной безопасности государства.
По его словам, Россия вмешалась в ситуацию на Украине и именно поэтому в Европе наращивается военная мощь.
"Американское военное присутствие в этой части Европы, к которому мы стремимся, ограничило бы возможность проведения Москвой ревизионистской политики", – цитирует Чапутовича издание DO RZECZY.
При этом глава МИД подчеркнул, что присутствие сил США на территории Польши не нарушает обязательств НАТО и не является угрозой для Москвы.
"Как демократы, так и республиканцы, воспринимают Россию как угрозу – следовательно, они также позитивно относятся к нашим постулатам. Этот процесс движется вперёд", – добавил Яцек.
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