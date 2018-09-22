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Они нам не друзья: Захарова высказалась об отношении к Белоруссии

Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia
По ее словам, политики из соседней страны не являются коллегами для Москвы

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала об отношениях между Россией и Белоруссией.

По ее словам, белорусов нельзя назвать друзьями или коллегами.

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"У нас очень тесный и плотный контакт с белорусскими, что уж там говорить, братьями. Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова "коллеги" или "друзья" не отражают сути вопроса", - цитирует Захарову "Sputnik Беларусь".

При этом она подчеркнула, что близкие отношения Москвы и Минска "реализуются на практике".

Накануне президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. Переговоры продлились более 3 часов, однако до сих пор об итогах ничего неизвестно.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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