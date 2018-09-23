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За "красной чертой": Польша рассорилась с Украной

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Artur Widak
Взаимные обиды перешли все границы

В Польше нарастают антиукраинские настроения из-за "отвратительного" отношения Киева к исторической памяти поляков, чья политика "убила" у Польши желание искать компромиссы.

Как рассказал украинскому изданию ZN.ua источник в правительстве Польши, последней каплей в чаше терпения стало выступление чрезвычайного и полномочного посла Украины Андрея Дешицы на польском радио. В эфире Дешица заявил, что Киев не разрешит Варшаве провести эксгумационные работы в селе Костюхновка (Волынская область), где ведутся поиски польских легионеров времен Первой мировой войны. Дешица добавил, что Варшава получит разрешение только после того, как в Польше восстановят все украинские памятники.

Такое заявление украинского дипломата вызвало настоящее отвращение у польских политиков, заявил источник.

"Варшава не будет разговаривать с Киевом на условиях шантажа. Прежде всего, с вице-премьером Павлом Розенко. Польша не доверяет украинской стороне", – сказал собеседник.

Он также добавил, что кризис в польско-украинских отношениях углубляется еще и откровенной антипольской пропагандой, которую Киев ведет не только внутри страны, но и за пределами, например, в Евросоюзе, Германии и США.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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