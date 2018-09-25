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Трамп опозорился в ООН

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Reynolds/dpa
Американского лидера подняли на смех

Выступление главы Белого дома на 73-й сессии Генассамблеи ООН вызвало в зале приступ хохота. Как только Дональд Трамп начал расхваливать свою администрацию, которая, по его словам, работает на благо страны эффективнее своей предшественницы, послышались смешки.

Не обращая внимания на реакцию публики, а может быть, не расслышав посторонние шумы, мистер президент продолжил отчет о достижениях. Тогда до трибуны донесся громкий хохот и гул. 

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"Не ожидал такой реакции, но это нормально", – с легкой улыбкой произнес Трамп, а затем с прежней уверенностью принялся хвастаться ростом экономики и другими "завоеваниями" страны, передает РИА "Новости".

Он предупредил, что Штаты продолжат санкционное давление на Иран, который в США прозвали "спонсором терроризма". Власть арабского государства, по словам американского лидера, погрязла в коррупции. Он призвал мировое сообщество защитить иранский народ.

Его турецкий коллега Реджеп Эрдоган прослушал хвалебную речь по собственному желанию, поскольку удалился из зала, как только хозяин Белого дома заговорил, пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

Впрочем, излагать свои доводы Трамп не очень-то спешил. Он опоздал на собственное выступление, которое ждали вслед за монологом первого спикера – президента Бразилии Мишела Темера. После неловкой паузы к микрофону пригласили главу Эквадора Ленина Морено.

Оксана ПОДТУРКИНА
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