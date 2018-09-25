Миллиардера подозревают в связях с преступниками

Власти Берна посчитали нежелательным пребывание российского бизнесмена Романа Абрамовича на территории государства. Оно является угрозой общественной безопасности страны, сообщает издание 24 heures.

Федеральная полиция подозревает одного из самых богатых людей в мире в отмывании денег и связях с криминалом. Однако, по данным СМИ, Абрамович категорически не согласен с обвинениями в свой адрес.

"Любое предположение о том, что господин Абрамович был вовлечен в отмывание денег или имеет контакты с преступными организациями, является совершенно ложным", – цитирует издание его адвоката Даниэля Глазла.

Он уточнил, что бизнесмен "никогда не обвинялся в участии в отмывании денег и не имел судимости".

Тем не менее имя россиянина правоохранители связывают с компанией Runicom, которую он контролировал. В отношении этой фирмы были подозрения в хищении денег из средств, выделенных России по линии МВФ на поддержку развития малого предпринимательства.

По словам правозащитника, расследование показало, что "Runicom не совершала никаких преступлений или правонарушений. Федеральная полиция Швейцарии не смогла предоставить никаких доказательств, подтверждающих клеветнические заявления о незаконной деятельности компании".

Абрамович подал запрос на получение вида на жительство летом прошлого года. Издание отмечает, что он собирался поселиться в Вербье, в горнолыжном кантоне Вале. Местные власти обрадовались такому "соседству", поскольку он должен был бы платить налоги в местную казну.

"Учитывая его финансовые ресурсы, он был бы очень привлекательным налогоплательщиком для сообщества и кантона", – цитирует издание главу службы населения и миграции региона.

Однако теперь власти страны отказали миллиардеру.