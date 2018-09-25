Французский лидер недоволен деятельностью клуба богатых стран

В 2019 г. председательство в "Группе семи" (G7) перейдет к Франции. На общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент страны Эммануэль Макрон поделился изменениями, которые он планирует внести в работу международного клуба.

Он рассказал, что темой следующего саммита станет борьба с неравенством доходов в мире. Также он собирается привлечь к деятельности "большой семерки" другие страны.

"Я хочу суметь глубоко пересмотреть этот формат, чтобы привлечь к нему многие другие державы и работать над новыми видами координации", – цитирует ТАСС главу Франции.

По его словам, разрыв в уровне благосостояния между богатыми и бедными регионами остается, несмотря на все усилия. "В странах Организации стран экономического сотрудничества и развития доходы в 50 раз выше, чем в бедных странах", – подчеркнул французский лидер.

Макрон отметил, что об изменениях в формате работы и повестке он хотел объявить именно в ООН, перед которой он собирается отчитаться о проделанной работе в сентябре следующего года.

"Время, когда клуб богатых стран в одиночку мог определять соотношение сил в мире, давно прошло", – заключил он.

Президент также отметил, что для лучшего отражения соотношения сил в мире следует расширить и состав Совета безопасности ООН. По его мнению, Совбез должен стать полем "согласования решений, а не места, где возникают препятствия".

G7 – это неформальный международный клуб, членами которого являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В сентябре 2019 г. в Биаррице пройдет саммит "Группы семи".