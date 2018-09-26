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"Жду с нетерпением": Трамп рассказал о новой встрече с Путиным

Американский лидер желает снова пообщаться с президентом РФ

Президент США Дональд Трамп признался, что хочет провести еще одну встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я жду с нетерпением следующей встречи с ним", – цитирует Трампа РИА "Новости".

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Последний раз Путин и Трамп встречались в городе Хельсинки 16 июля.

Рашид БАДАЕВ
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