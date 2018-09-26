"Жду с нетерпением": Трамп рассказал о новой встрече с Путиным

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Президент США Дональд Трамп
признался, что хочет провести еще одну встречу со своим российским коллегой
Владимиром Путиным.
"Я жду с нетерпением следующей встречи с ним", – цитирует Трампа РИА "Новости".
Последний раз Путин и Трамп встречались в городе Хельсинки 16 июля.
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