Трамп поблагодарил Россию за Сирию

Президент отреагировал на "замедление" войны

Глава Белого дома выразил благодарность России, Ирану и Сирии в связи с заминкой боевых действий в сирийской провинции Идлиб. Свое "спасибо" Дональд Трамп произнес в ходе заседания Совбеза ООН.

Он подчеркнул важность борьбы с боевиками. В то же время американский лидер уверен, что противостояние должно быть сдержанным. Эту мысль донесла в переговорах Турция, за что в ее адрес на заседании также прозвучали слова благодарности.

"Хотел бы поблагодарить Иран, Россию, Сирию за то, что в связи с настоятельной просьбой с моей стороны они существенно замедлили атаку в отношении провинции Идлиб и 3 млн людей, которые живут там, для того чтобы добраться до 35 тыс. террористов, на которых они нацелены", – цитирует американского президента RT.