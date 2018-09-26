Трамп поблагодарил Россию за Сирию

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Глава Белого дома выразил благодарность России, Ирану и Сирии в связи с заминкой боевых действий в сирийской провинции Идлиб. Свое "спасибо" Дональд Трамп произнес в ходе заседания Совбеза ООН.
Он подчеркнул важность борьбы с боевиками. В то же время американский лидер уверен, что противостояние должно быть сдержанным. Эту мысль донесла в переговорах Турция, за что в ее адрес на заседании также прозвучали слова благодарности.
"Хотел бы поблагодарить Иран, Россию, Сирию за то, что в связи с настоятельной просьбой с моей стороны они существенно замедлили атаку в отношении провинции Идлиб и 3 млн людей, которые живут там, для того чтобы добраться до 35 тыс. террористов, на которых они нацелены", – цитирует американского президента RT.
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