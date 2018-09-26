Путин нашел выход из ситуации с выборами в Приморье

Президент готов назначить на пост главы края новое лицо

Глава РФ Владимир Путин согласился поставить на должность губернатора Приморского края Олега Кожемяко в качестве временно исполняющего обязанности.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

В то же время действующий глава региона Андрей Тарасенко попросил президента найти ему новое место работы, передает РИА "Новости".