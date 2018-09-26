Путин поменял власть в регионах

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По решению президента РФ главы сменились в Астраханской области, Приморском крае и Кабардино-Балкарии.
Об этом говорится на сайте Кремля.
Должность астраханского губернатора Александра Жилкина перешла к Сергею Морозову, который до этого работал заместителем главы Федеральной таможенной службы (ФТС). Владимир Путин предложил ему возглавить регион, отметив былые заслуги. Морозов предложение принял.
В Приморье временным губернатором станет теперь уже экс-глава Саратовской области Олег Кожемяко. По словам Путина, казус с выборами в Приморском крае вызвал необходимость назначить временную фигуру во власти.
"Оставлять такую значимую территорию, такой важный регион без руководства, это невозможно – не только на два месяца, на один день невозможно", – объяснил президент.
Впрочем, довольствоваться статусом врио Кожемяко не намерен – он уже заявил о своем желании побороться за губернаторское кресло на предстоящих через несколько месяцев региональных выборах.
В Кабардино-Балкарии власть сменилась, а вот фамилия главы республики – нет. На смену Юрию Кокову пришел его однофамилец Казбек Коков. Прежний губернатор попросился на другую работу "по ряду обстоятельств". В послужном списке Казбека Кокова последнее место работы – администрация президента.
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