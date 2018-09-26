Путин поменял власть в регионах

Со своих постов уходят трое губернаторов

По решению президента РФ главы сменились в Астраханской области, Приморском крае и Кабардино-Балкарии.

Об этом говорится на сайте Кремля.

Должность астраханского губернатора Александра Жилкина перешла к Сергею Морозову, который до этого работал заместителем главы Федеральной таможенной службы (ФТС). Владимир Путин предложил ему возглавить регион, отметив былые заслуги. Морозов предложение принял.

В Приморье временным губернатором станет теперь уже экс-глава Саратовской области Олег Кожемяко. По словам Путина, казус с выборами в Приморском крае вызвал необходимость назначить временную фигуру во власти.

"Оставлять такую значимую территорию, такой важный регион без руководства, это невозможно – не только на два месяца, на один день невозможно", – объяснил президент.

Впрочем, довольствоваться статусом врио Кожемяко не намерен – он уже заявил о своем желании побороться за губернаторское кресло на предстоящих через несколько месяцев региональных выборах.

В Кабардино-Балкарии власть сменилась, а вот фамилия главы республики – нет. На смену Юрию Кокову пришел его однофамилец Казбек Коков. Прежний губернатор попросился на другую работу "по ряду обстоятельств". В послужном списке Казбека Кокова последнее место работы – администрация президента.