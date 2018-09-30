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"Объявление войны": США грозят России морской блокадой

Фото: Global Look Press/Russian Look/Server Amzayev
Американский министр сделал опасное заявление в адрес Москвы

США устроят России морскую блокаду, если захотят лишить ее возможности продавать нефть и газ странам Ближнего Востока. Об этом заявил глава МВД Соединенных Штатов Райан Зинке.

Он отметил, что российская экономика целиком базируется на продаже энергоресурсов зарубеж, именно этим и объясняется присутствие РФ в ближневосточном регионе.

По словам министра, военно-морские силы США достаточно мощны, чтобы справиться с такой страной как Россия.

"У нас есть возможность… при необходимости заблокировать их (морские пути – прим. Утро.ру), чтобы российские энергоносители не поступали на рынок", – сказал Зинке в интервью Washington Examiner.

Вытеснить Россию с энергетического рынка в этом регионе можно, как и в случае с Ираном, только двумя путями. Первый – санкционной давление. Второй – военный, однако, таким путем Зинке "предпочел бы не пользоваться".

В Сети жесткое заявление американского министра восприняли с одной стороны с язвительным юмором, а с другой – как серьезную угрозу.

"Ребятки, это называется объявление войны. Вы в своём уме?", – написал Виталий Третьяков.

"США не смогут обеспечить даже морскую блокаду Ирана, без того чтобы не разбить себе всю морду в кровь. Ну морская блокада России означает мировую войну. Ядерную конечно. Они точно этого хотят?", – развил тему Александр В.

"Изоленты хватит? Из шестидесяти тысяч километров пограничных территорий сорок тысяч – морские границы России", – поинтересовался Илья Chivas.

"Угу .. и космос закроют", – пошутил пользователь "хороший @ОН".


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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