Потому и не пьет: Трамп боится стать хуже всех

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Дональд Трамп признался, что если бы он был пьяницей, то превратился бы в самого ужасного человека в мире.
"Я не пью, я честно могу сказать, что в жизни не пил даже пива", – приводит его слова USA Today. Президент США считает, что пристрастие к трезвому образу жизни – одна из хороших черт его характера.
Известно, что Трамп стал трезвенником после того, как от злоупотребления спиртным скончался его брат.
Об отношении к алкоголю политик сообщил 1 октября на пресс-конференции по поводу заключения нового торгового соглашения между Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой.
Однако американский лидер тут же напомнил журналистам, что он и на трезвую голову может обидеть кого угодно. Президент обратился к корреспонденту ABC News Сесилии Веге, однако она даже не успела задать свой вопрос, как Трамп пошел в атаку сам. "Она в шоке, что я выбрал ее. Она в состоянии шока", – заявил американский лидер, а когда журналист возразила, что вовсе она не в шоке, продолжил: "Все в порядке. Я знаю, что вы не думаете. Вы никогда не думаете".
Как отмечает The Washington Post, эта вспышка агрессии была абсолютно необъяснимой – Вега даже не успела ничего спросить.
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