Два российских губернатора одновременно ушли в отставку

Своих глав лишились Курганская и Липецкая области

Руководители двух регионов России по собственному желанию покинули свой пост.

Алексей Кокорин освободил губернаторское кресло в Курганской области. Об этом сообщается на официальном сайте областного правительства.

Таким образом, Кокорин пробыл на посту всего четыре года, а до этого 10 лет был мэром Шадринска, отмечает URA.RU.

Также с должности ушел глава Липецкой области Олег Королев, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу губернатора.