Два российских губернатора одновременно ушли в отставку

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Руководители двух регионов России по собственному желанию покинули свой пост.
Алексей Кокорин освободил губернаторское кресло в Курганской области. Об этом сообщается на официальном сайте областного правительства.
Таким образом, Кокорин пробыл на посту всего четыре года, а до этого 10 лет был мэром Шадринска, отмечает URA.RU.
Также с должности ушел глава Липецкой области Олег Королев, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу губернатора.
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