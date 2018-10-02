Указы подписал Владимир Путин

Исполнять обязанности главы Липецкой области, согласно документам, будет Игорь Артамонов.

Вадим Шумков по распоряжению российского президента временно займет кресло губернатора Курганской области. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.



