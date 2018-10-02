Нибиру
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Исполнять обязанности главы Липецкой области, согласно документам, будет Игорь Артамонов.
Вадим Шумков по распоряжению российского президента временно займет кресло губернатора Курганской области. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.
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