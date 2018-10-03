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Единороссы предложили вернуть бассейны в вузы

Фото: bashkortostan.er.ru
Идею поддержали в правительстве

Возобновление строительства студенческих бассейнов – задумка участников проекта ЕР "Новая школа". Данную мысль партийцы донесли до председателя "Единой России", премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который ее поддержал.

Автор инициативы – координатор, член президиума Генсовета партии Алена Аршинова. Она предложила предусмотреть в бюджете следующего года деньги на строительство 8 новых бассейнов и разработку проектной документации в 10 высших учебных заведениях. На эти цели понадобится миллиард рублей.

"После завершения финансирования проекта в нескольких регионах страны остались нереализованными уже готовые проектно-сметные документации на строительство бассейнов. Поэтому, учитывая эффективность этого проекта и готовность регионов к его возобновлению, мы предлагаем принять решение о выделении в рамках партийного проекта "Новая школа" направления "Бассейны вузов" и возобновить эту работу", – пояснила координатор проекта.

Она напомнила, что с 2010 по 2016 г. в вузах 46 регионов было возведено 72 бассейна. Они обошлись федеральному бюджету в 3,77 млрд рублей. Проект, подчеркнула Аршинова, оказался очень успешным.

"Это решение позволит создать дополнительные условия для занятий массовым общедоступным спортом в высших учебных заведениях России. Прошу поддержать", – обратилась депутат к премьеру.

"Новая школа" – это направленный на поддержку образования партийный проект. В его рамках единороссы решают множество проблем: от создания новых учебных мест путем капремонта и строительства школ до повышения роли и статуса педагога.

Оксана ПОДТУРКИНА
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