Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
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Георгий Полтавченко возглавит Объединенную судостроительную компанию. Временно исполнять его обязанности будет полпред президента РФ Владимира Путина в СЗФО Алексей Беглов, предает Telegram-канал LIFE SHOT.
Политика Поднебесной ведет к краху оборонной промышленности США
Российский лидер довольно жестко высказался об отравленном экс-полковнике ГРУ