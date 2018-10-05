Посла Нидерландов ожидают в МИД России

Амстердам должен объясниться за шпиономанию

Глава дипмиссии Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос будет вызвана в Министерство иностранных дел РФ. Москва хочет услышать объяснения по поводу "очередной срежиссированной пропагандистской" акции, устроенной в четверг в Амстердаме накануне заседания Организации по запрещению химического оружия.

Об этом в пятницу, 5 октября, сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах.

Нидерландский министр обороны Анк Бэйлевелд 4 октября заявил о предотвращении кибератаки на ОЗХО 13 апреля текущего года, напоминает РИА ФАН. Он утверждает, что ее пытались осуществить якобы четверо граждан России. При этом все они были выдворены из Нидерландов в тот же день.