Посла Нидерландов ожидают в МИД России

Нибиру
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Глава дипмиссии Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос будет вызвана в Министерство иностранных дел РФ. Москва хочет услышать объяснения по поводу "очередной срежиссированной пропагандистской" акции, устроенной в четверг в Амстердаме накануне заседания Организации по запрещению химического оружия.
Об этом в пятницу, 5 октября, сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах.
Нидерландский министр обороны Анк Бэйлевелд 4 октября заявил о предотвращении кибератаки на ОЗХО 13 апреля текущего года, напоминает РИА ФАН. Он утверждает, что ее пытались осуществить якобы четверо граждан России. При этом все они были выдворены из Нидерландов в тот же день.
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