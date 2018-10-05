Дипломатов возмутили голословные обвинения британцев

В МИД Великобритании направили ноту. Посольство России потребовало от Лондона предъявить факты по обвинениям в кибератаках, передает ТАСС.

Напомним, внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства ранее распространило заявление о "высокой степени уверенности" в попытках взлома хакерами РФ разных организаций по всему миру. И в Англии в том числе. А стоит за кибератаками, конечно, ГРУ, уверены британцы.