Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
126 новости
В МИД Великобритании направили ноту. Посольство России потребовало от Лондона предъявить факты по обвинениям в кибератаках, передает ТАСС.
Напомним, внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства ранее распространило заявление о "высокой степени уверенности" в попытках взлома хакерами РФ разных организаций по всему миру. И в Англии в том числе. А стоит за кибератаками, конечно, ГРУ, уверены британцы.
Киев раскрыл запасной план в случае запуска российского газопровода