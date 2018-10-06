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Украина испугалась закрытия российских консульств

Киев отказался от американского опыта из-за боязни получить жесткий ответ Москвы

Генконсульства РФ на украинской территории продолжат работу несмотря на страстное желание Киева в очередной раз показать Москве, что отношения между ними разорваны окончательно. 

По словам главы МИД Украины Павла Климкина, закрывать российские дипведомства в стране не будут, поскольку российская сторона, скорее всего, ответит симметрично. А для украинцев это фатально: в России живет и работает огромное число приезжих с Незалежной, которые регулярно страдают от "провокаций" со стороны россиян.

Сейчас в России пребывают порядка 3 млн украинских граждан, отметил Климкин в эфире телеканала "UA. Харьков". Если Россия закроет украинские генконсульства, то им просто некуда будет пожаловаться на "притеснения".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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