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Миролюбивых финов затравили за Крым

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
В Европе поднялся вой после очередного разоблачения западной пропаганды

Пацифисты из Финляндии подвергли гонениям на родине из-за того, что съездили в Крым и Донбасс и затем решили поделиться с увиденным с соотечественниками. 

По словам финского политолога Йохана Бекмана, на полуостров отправились представители правозащитной организации "Защитники мира", которая, к слову, живет в том числе и на государственные деньги. Гости посетили не только Крым, но и заглянули в Донбасс, после чего убедились, что никакой российский "оккупации" там нет и в помине.

"Люди из разных стран, которые приезжают в Крым, рассказывают совершенно противоположное, выкладывают соответствующие фото– и видеоматериалы, доказывающие, что тут нет никакой оккупации. Можно говорить лишь о том, что в Крыму существует "оккупация" демократии, любви и дружбы", – цитирует Бекмана РИА "Новости".

Каково же было удивление и негодование финский властей, когда финансируемая ими организация вернулась с отчетом примерно такого же содержания. По словам Бекмана, правозащитники впали в немилость на родине, их стали натурально преследовать.

"После поездки в Крым и Донбасс началась их травля, и в итоге этих людей уволили из организации", – рассказал политолог.

Он добавил, что в целом такие случаи не редкость в Финляндии. Стоит только кому-то из публичных персон – будь то эксперт или политик – высказаться о легитимности присоединения Крыма к России, как против него тут же начинают вести "контрдействия" и "контропепации". 

Несмотря на то, что европейские делегации одна за другой возвращаются из Крыма с заявлениями об отсутствии оккупации, пропаганда Запада в отношении России лишь ужесточается, констатировал финский политолог.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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