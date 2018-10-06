В Европе поднялся вой после очередного разоблачения западной пропаганды

Пацифисты из Финляндии подвергли гонениям на родине из-за того, что съездили в Крым и Донбасс и затем решили поделиться с увиденным с соотечественниками.

По словам финского политолога Йохана Бекмана, на полуостров отправились представители правозащитной организации "Защитники мира", которая, к слову, живет в том числе и на государственные деньги. Гости посетили не только Крым, но и заглянули в Донбасс, после чего убедились, что никакой российский "оккупации" там нет и в помине.

"Люди из разных стран, которые приезжают в Крым, рассказывают совершенно противоположное, выкладывают соответствующие фото– и видеоматериалы, доказывающие, что тут нет никакой оккупации. Можно говорить лишь о том, что в Крыму существует "оккупация" демократии, любви и дружбы", – цитирует Бекмана РИА "Новости".

Каково же было удивление и негодование финский властей, когда финансируемая ими организация вернулась с отчетом примерно такого же содержания. По словам Бекмана, правозащитники впали в немилость на родине, их стали натурально преследовать.

"После поездки в Крым и Донбасс началась их травля, и в итоге этих людей уволили из организации", – рассказал политолог.

Он добавил, что в целом такие случаи не редкость в Финляндии. Стоит только кому-то из публичных персон – будь то эксперт или политик – высказаться о легитимности присоединения Крыма к России, как против него тут же начинают вести "контрдействия" и "контропепации".

Несмотря на то, что европейские делегации одна за другой возвращаются из Крыма с заявлениями об отсутствии оккупации, пропаганда Запада в отношении России лишь ужесточается, констатировал финский политолог.