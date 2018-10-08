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Путин уволил спецпредставителя по развитию торговли с Украиной

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool/
Президент подписал соответствующий указ

Должность Ливанов занимал  с августа 2016 года.

Документ об увольнении российского спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрия Ливанова опубликован на официальном портале правовой информации.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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