Нибиру
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Должность Ливанов занимал с августа 2016 года.
Документ об увольнении российского спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрия Ливанова опубликован на официальном портале правовой информации.
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