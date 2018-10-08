Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Яровая высказалась о дефиците продуктов

Ирина Яровая. Фото: GLOBAL LOOK press/MinComSvyaz Rossii
Новость о предстоящем кризисе – утка сетевой торговли

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила провести парламентские слушания, где встретятся производители и представители торговли, чтобы открыто обсудить взаимоотношения. По словам зампреда ГД, информация о дефиците продуктов – не что иное, как фейк, некая уловка для невредимости дискриминации между производителями.

"Запугивание дефицитом продуктов – не более, чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян. Предлагаю провести парламентские слушания, на которых отечественные производители и торговые сети встретятся и получат возможность честно и открыто обсудить вопрос добросовестности отношений между ними", – отметила Яровая, говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.

По ее мнению, продовольственная безопасность и честная конкуренция могут возникнуть только в условиях честных отношений между создателем продукции и ее покупателем.  

"Поэтому мы за честный диалог и открытое обсуждение", – подчеркнула зампред ГД, отметив "издевательства" торговых сетей, которые возвращают производителям нереализованные товары. При этом депутат напомнила о процедуре по договору купли-продажи, когда производитель законно рассчитывает поставить товар и получить за это оплату.

"Тема "удушения" отечественных производителей через возвраты им торговыми сетями нереализованной продукции пришла в федеральную повестку как сигнал SOS из регионов и от отечественных союзов производителей", – заявила парламентарий.

Данную инициативу, сообщила Яровая, поддержали 75 регионов и 9 отраслевых союзов производителей. На эту тему проведено свыше 600 круглых столов. На всех присутствовали участники продовольственного рынка.

Также вице-спикер озвучила данные из официального письма Ассоциации "Хлебопеки Санкт-Петербурга", согласно которым ее членам было возвращено более 14 тыс. т непроданного хлеба на сумму около 1 млрд 300 млн рублей.

"Это прямые убытки производителя. По их данным в 2017 году возвраты выросли на 20%, – резюмировала политик. – Обман про дефицит – это уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей. Кстати, иностранным поставщикам торговые сети не имеют права ничего вернуть и не возвращали никогда".

О нехватке продуктов из-за запрета на возврат товаров ранее обмолвился председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Его заявление послужило ответом на депутатскую инициативу. Законопроект о запрете на возврат поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока, получил поддержку отечественных союзов производителей, Минсельхоза, ФАС и Роспотребнадзора. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Лавров раскрыл тайну "агентов ГРУ" в Нидерландах

Голландцы прокололись с российскими "шпионами"

Скрипаль хочет свидания с Петровым и Бошировым

Родственница экс-полковника ГРУ жаждет взглянуть в глаза "отравителям"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей