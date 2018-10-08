Яровая высказалась о дефиците продуктов

Новость о предстоящем кризисе – утка сетевой торговли

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила провести парламентские слушания, где встретятся производители и представители торговли, чтобы открыто обсудить взаимоотношения. По словам зампреда ГД, информация о дефиците продуктов – не что иное, как фейк, некая уловка для невредимости дискриминации между производителями.

"Запугивание дефицитом продуктов – не более, чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян. Предлагаю провести парламентские слушания, на которых отечественные производители и торговые сети встретятся и получат возможность честно и открыто обсудить вопрос добросовестности отношений между ними", – отметила Яровая, говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.

По ее мнению, продовольственная безопасность и честная конкуренция могут возникнуть только в условиях честных отношений между создателем продукции и ее покупателем.

"Поэтому мы за честный диалог и открытое обсуждение", – подчеркнула зампред ГД, отметив "издевательства" торговых сетей, которые возвращают производителям нереализованные товары. При этом депутат напомнила о процедуре по договору купли-продажи, когда производитель законно рассчитывает поставить товар и получить за это оплату.

"Тема "удушения" отечественных производителей через возвраты им торговыми сетями нереализованной продукции пришла в федеральную повестку как сигнал SOS из регионов и от отечественных союзов производителей", – заявила парламентарий.

Данную инициативу, сообщила Яровая, поддержали 75 регионов и 9 отраслевых союзов производителей. На эту тему проведено свыше 600 круглых столов. На всех присутствовали участники продовольственного рынка.

Также вице-спикер озвучила данные из официального письма Ассоциации "Хлебопеки Санкт-Петербурга", согласно которым ее членам было возвращено более 14 тыс. т непроданного хлеба на сумму около 1 млрд 300 млн рублей.

"Это прямые убытки производителя. По их данным в 2017 году возвраты выросли на 20%, – резюмировала политик. – Обман про дефицит – это уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей. Кстати, иностранным поставщикам торговые сети не имеют права ничего вернуть и не возвращали никогда".

О нехватке продуктов из-за запрета на возврат товаров ранее обмолвился председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Его заявление послужило ответом на депутатскую инициативу. Законопроект о запрете на возврат поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока, получил поддержку отечественных союзов производителей, Минсельхоза, ФАС и Роспотребнадзора.