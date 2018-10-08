Сербия заступилась за российских депутатов

Белград против санкционной лихорадки, раздутой вокруг Москвы

Дружественное государство защитит интересы РФ на внешнеполитической арене. Сербия намерена добиться отмены пакета ограничений, которые наложены на наших депутатов. По крайней мере, будут предприняты попытки, пообещала председатель Народной Скупщины Республики Сербия Майя Гойкович.

Свое заявление она озвучила сегодня в Анталье во время встречи со спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным.

"В Совете Европы мы продолжаем настаивать на недопустимости включения ваших депутатов в санкционные списки, необходимо снять политические и экономические санкции с ваших депутатов", – заявила Гойкович, говорится на сайте нижней палаты.

Парламентарий также напомнила о юбилейной дате российско-сербского партнерства. Дело в том, что в этом году дипломатическим связям двух государств исполняется 180 лет.

"В этой связи для меня большая честь выступить в Государственной Думе в конце октября. Наши отношения улучшаются после каждой встречи", – призналась законодатель, поблагодарив Москву за поддержку и защиту от нападок политических оппонентов. Гойкович заверила, что Белград будет продолжать развивать межпарламентское сотрудничество и дальше способствовать дружеским отношениям.

Их прочность и динамику развития в свою очередь отметил Володин. "Очень много для этого делают наши президенты – со своей стороны нам необходимо сделать все для развития наших контактов, чтобы на законодательном уровне добиться реализации решений, принятых главами государств", – резюмировал председатель ГД.