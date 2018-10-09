К реставрации культурных объектов допустят волонтеров

Труд добровольцев поможет сохранить историческое наследие РФ

Привлечение волонтеров к реставрационным работам ускорит процесс восстановления объектов культуры и сделает его менее затратным. Так считает первый зампред комитета Госдумы по культуре, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Культура малой родины" Ольга Казакова.

Комментируя предложенные к закону "Об объектах культурного наследия" поправки, касающиеся привлечения добровольцев к проведению отдельных видов работ по сохранению памятников культуры и истории, она отметила их важность. "Новеллы, которые предлагаются в законопроекте, безусловно, расширяют деятельность волонтеров и определяют их деятельность на объектах культурного наследия", – указала Казакова.

Надо сказать, российские добровольцы уже активно участвуют в мероприятиях по сохранению культурных объектов. Но поправки в закон снимут многие вопросы, четко определяя, к каким работам можно привлекать волонтеров, а что могут делать только специалисты.

"Полагаю, что эта инициатива будет полезна и для развития наших исторических памятников, и, безусловно, повлияет на волонтерскую деятельность… Это большой общественный потенциал, который мы должны использовать, создавая все возможные условия, в том числе и в законодательстве Российской Федерации", – подчеркнула депутат.

Данного мнения придерживается и глава Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Артем Демидов.

"Сегодня мы наблюдаем достаточно большое количество объектов культурного наследия, находящихся не в самом хорошем состоянии. Общественное внимание к таким вопросам, привлечение волонтеров – это один из способов сохранения культурного наследия и поддержание этих объектов в хорошем состоянии", – считает он.

Демидов особо подчеркнул, что волонтеры не работают на объектах самостоятельно, за ними всегда осуществляется надзор аттестованных специалистов. "Законодатели принятием этого закона разрешают очень сложный вопрос взаимодействия между организаторами волонтерской деятельности, между лицензированными организациями и органами государственной власти, осуществляющими надзор, и собственниками таких объектов", – отметил глава ВООПИиК.

Кроме того, законодательное разрешение на привлечение добровольцев будет способствовать присоединению к делу реставрации новых кадров, развитию наставничества. В конечном итоге это приведет к тому, что все больше россиян начнут осознавать ценность исторического наследия, уверен Демидов.

В свою очередь руководитель волонтерского корпуса Молодой гвардии "Единой России" Подмосковья Александр Толмачев сообщил, что объединение проводит мониторинг состояния культурного наследия. "В прошлом году, к примеру, на территории Московской области мы оцифровали памятники Великой Отечественной войны, что дало возможность понять состояние каждого из объектов культурного наследия", – рассказал он.

"После принятия таких изменений участие волонтеров в работах по сохранению объектов культурного наследия станет еще более масштабной и результативной, ведь добровольцы не преследуют выгоды, а вкладывают в свою работу душу", – убежден Толмачев.

Поправки в закон "Об объектах культурного наследия" внесли в Госдуму депутаты фракции "Единая Россия". Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на 9 октября.