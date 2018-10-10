Итальянское шоу от Франко Паджеры

Попытки итальянской компании Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L оправдать свой провал на азербайджанском рынке ландшафтного дизайна принимают все более комичный оборот

История о том, как эта фирма взялась благоустроить территорию дачи крупного предпринимателя Фархада Ахмедова в Азербайджане, но не справилась с этим, стала уже притчей во языцех у местных СМИ.



В распоряжении нашей редакции оказалось письмо адвокатов компании Фархада Ахмедова, содержание которого они хотели бы довести до сведения СМИ в свете продолжающейся, по их мнению, серии провокационных статей, инспирированных итальянской компанией.

Представители Ахмедова обращают внимание журналистов и общественности, что итальянцы уходят от разговора по существу, то есть занимаются диффамацией, применяют манипулятивные методы, не отвечая на конкретные вопросы о причинах несоблюдения фирмой Paghera условий контракта.

Будучи пойманными, что называется, за руку при попытке обойти условия договора, они начинают изменять вес метрами, а длину и ширину килограммами.

Выдают, мягко говоря, желаемое за действительное, итальянцы изначально и систематически. Чего стоит одно лишь их утверждение о 150-летней истории компании Paghera. Самой итальянской республике и того меньше. А на вопрос, почему вместо оговоренного в контракте импортного кабеля закуплен местный, азербайджанского производства, исполнительный директор фирмы Массимо Альберти ничтоже сумняшеся отвечает, что иностранный кабель не был куплен из-за того, что компанию производителя, у которой его собирались приобрести, лишили… лицензии качества. Как будто только одна зарубежная фирма в мире производит такой кабель! Подобный аргумент господ из фирмы Paghera выглядит, конечно же, до нельзя комичным. Это, согласитесь, тот самый случай, когда лучше молчать, чем говорить.

Итальянской фирме предъявили обвинение в нарушении условий контракта, ни более ни менее. Но вот как, к примеру, изворачивается, другого слова не подберешь, адвокат компании Камандар Насибов в интервью азербайджанскому изданию Oxu.az, уклоняясь от ответа на конкретные обвинения в несоблюдении договора.

"Во-первых, до решения суда никто не имеет право обвинять человека в тяжких преступлениях. Во-вторых, команда Ахмедова в этой войне с фирмой Paghera полила грязью всю Италию и итальянцев. Они утверждают, что все итальянцы – мошенники и воры, мол, обманывать – это у них в крови".

Ну что тут сказать? Представьте себе такую ситуацию. Вы поймали в трамвае жулика, который залез к вам в карман, чтобы украсть ваш кошелек с деньгами, и закричали: "Держи вора!" А пойманный за руку карманник возмущенно отвечает, что никто не имеет права до суда обвинять человека в тяжких преступлениях, что вы поливаете грязью всех пассажиров трамвая, утверждая, что все они воры и обман у них в крови.

Короче говоря, то, как ведет себя Paghera во всем этом скандале, выглядит как чистейший образец демагогических и манипулятивных приемов.

Итальянской фирме, владельцем которой является пытающийся оставаться в стороне от этой истории Франко Паджера (Franco Pajera), предъявлено всего два обвинения. Первое – допущено много недоработок и ошибок, и они не устранены, несмотря на многочисленные обращения заказчика по этому поводу.

Второе – вместо импортных закупались во многих случаях материалы местного производства по цене в разы меньше оговоренной стоимости. Вот что, к примеру, говорится в письме адвокатов Фархада Ахмедова по этому поводу:

"Если в согласованном бюджете на эту позицию материалов и работ подрядчик определил сумму более 600 тысяч евро, существенная доля в которой относится именно к кабелю, и он поставил на объект кабель отечественного производителя, приобретенный по цене около 57 тысяч евро, что тут сказать? Если это было согласовано с заказчиком, то пусть г-н Массимо Альберти предоставит письменное изменение к договору, так как по условиям договора все изменения к нему должны осуществляться в письменной форме".

То, что представителей "Пагеры" больше не пускают на виллу, которую они озеленяли, вполне объяснимо. Вы же не позволите карманному вору еще раз залезть в ваш карман, чтобы вернуть украденный кошелек и потом сделать вид, что самого факта воровства не было.

Представители Фархада Ахмедова, между прочим, считают, что итальянцы действительно являются признанными мастерами ландшафтного дизайна. Они успешно сотрудничают со многими итальянскими компаниями, такими как Luchiano Zonti и Avanti, с которыми работать одно удовольствие и с которыми не возникает у них никаких проблем. А случай с компанией Paghera является всего лишь досадным недоразумением, из которого представители этой фирмы, не желая возвращать незаработанные деньги, попытались устроить банальное шоу.