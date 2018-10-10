В советах родителям первоклашек ЕР заметила одиозный подтекст

Разобраться в проблеме партийцы просят Минпросвещения

В детских садах ряда российских регионов, в частности в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Ивановской областях, распространялась памятка для родителей. Ее содержание возмутило представителей "Единой России".

Дело в том, что советы, которые дают родителям будущих первоклассников авторы брошюры, противоречат целям нацпроекта "Образование". Они призывают "не ожидать, что в школе вашего ребенка полюбят, будут заботиться, что там разовьются всевозможные способности ребенка, его творческий потенциал".

На одиозное содержание обратила внимание координатор партпроекта ЕР "Крепкая семья" Ольга Окунева. Она отправила официальный запрос в Министерство просвещения, чтобы там разобрались в сложившейся ситуации. Так представитель партии власти отреагировала на обращение самих родителей, которых, согласно написанному, готовят к худшему.

"Напротив, школа – это дом знаний, а также важнейший механизм социализации, в котором главный – сам ученик. Памятки родителям должны составлять профессионалы и специалисты, тот материал, на который мы получили обращение от родителей, противоречит положениям национального проекта "Образование", который нацелен на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, историко-культурных традиций", – заявила Окунева, передает пресс-служба ЕР.

Она отметила, что "Образование" включает в себя 10 федеральных проектов, среди которых "Успех каждого ребенка". Его цель – отыскать и развить талант в детях через общее и дополнительное образование.

"Ключевым контуром государственной политики в сфере образования является развитие и выявление талантов детей, чему полностью противоречит распространяемая памятка. Мною был направлен запрос в Минпросвещения для оценки и выяснения всех обстоятельств распространения", – подчеркнула парламентарий.

Название проекта единороссов "Крепкая семья" говорит само за себя. Он направлен на укрепление ячеек общества. Большое внимание уделяется молодым и многодетным семьям, а также попавшим в трудную жизненную ситуацию.