Она заявила, что это не связано с критикой ее работы

Наталья Жданова записала видеообращение к жителям региона, в котором в четверг утром сообщила, что покидает свой пост. Политик объяснила это решение "внутренними мотивами" и "новыми жизненными обстоятельствами". Как передает ТАСС, Жданова подчеркнула, что на ее уход не повлияли нападки со стороны общественности.

"Я старалась, работала честно и с полной отдачей. Могу сказать, что положила на алтарь Отечества все, и в исторически непростых условиях Забайкалья сделала все возможное", – сказала Жданова.

Наталья стала вторым подряд губернатором Забайкальского края, который не отработал свой срок до конца. Жданова победила на выборах в 2016 году. Сейчас обязанности Натальи исполняет первый вице-премьер региона Александр Кулаков. Однако кто станет новым губернатором, пока не сообщается.