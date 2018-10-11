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Курский губернатор ушел в отставку с "золотым парашютом"

Перед уходом он сделал себе приятный подарок за счет жителей

Глава Курской области Александр Михайлов сложил с себя полномочия.

Об этом сообщает "Курск ТВ" со ссылкой на источники в администрации региона.

Примечательно, что накануне Михайлов подписал постановление о дополнительных гарантиях губернатору в связи с прекращением полномочий. В документе отмечается, что экс-глава региона получит в течение трех лет с момента ухода с должности служебный транспорт в течение рабочего дня, бесплатный проезд с женой в столицу дважды в год, внеочередной личный прием губернатором области и "осуществление расходов, связанных с погребением". В течение года у бывшего руководителя региона должна оставаться охрана.

Отмечается, что временно исполнять обязанности губернатора будет один из его заместителей – возможно, регион возглавит Валентина Нордстрем. 

Валентина МАЙОРОВА
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