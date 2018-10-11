Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Путин назначил врио губернаторов в двух регионах

Указ главы государства вступает в силу сегодня

В четверг, 11 октября, президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, а Романа Старовойта – Курской области.

Президент также принял отставки руководителя Башкортостана Рустэма Хамитова и главы Курской области Александра Михайлова, сообщается на сайте Кремля.  

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Космонавты с упавшего "Союза" родились в рубашках

Им крупно повезло, что остались живы

Вашингтон шантажирует Киев антироссийскими санкциями

Верховная рада оказалась под каблуком заокеанского куратора

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей