Путин назначил врио губернаторов в двух регионах

Указ главы государства вступает в силу сегодня

В четверг, 11 октября, президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, а Романа Старовойта – Курской области.

Президент также принял отставки руководителя Башкортостана Рустэма Хамитова и главы Курской области Александра Михайлова, сообщается на сайте Кремля.