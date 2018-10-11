Путин назначил врио губернаторов в двух регионах

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В четверг, 11 октября, президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, а Романа Старовойта – Курской области.
Президент также принял отставки руководителя Башкортостана Рустэма Хамитова и главы Курской области Александра Михайлова, сообщается на сайте Кремля.
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