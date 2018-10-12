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Десятки регионов ослушались Путина

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
В президентскую инициативу в рамках Десятилетия детства не включилось подавляющее большинство субъектов

Единороссы из "Крепкой семьи" выяснили, кто поддержал инициативу главы государства. Партийцы подвели итоги региональных планов Десятилетия детства. Оказалось, что только 22 субъекта РФ приняли региональные программы, в 15 планы разрабатываются, а 48 областей проигнорировали поручение президента, не пошевелив и пальцем для реализации Десятилетия детства. Во время мониторинга партийцы проверили не только наличие и содержание программы. Их также интересовало, насколько региональные планы соответствуют федеральному, рассчитаны ли они на два года вперед.  

Представители партии власти намерены направить в Минтруд свой отчет вместе с типовыми рекомендациями, сообщила координатор партпроекта "Единой России" "Крепкая семья", первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Она отметила лидеров программы, в числе которых – Уральский, Сибирский и Приволжский федеральные округа. По ее словам, более половины регионов приняли свои планы Десятилетия детства либо разрабатывают их. Уже запланировано более 2,5 тысяч мероприятий.  

Они касаются повышения благосостояния семей, развития современной инфраструктуры, культуры и физического развития, здоровья и всестороннего образования детей. А также их отдыха и туризма. К примеру, фаворитами по реализации первого и последнего пунктов являются куряне, подчеркнула парламентарий.   

"В Омской области более других озаботились безопасным информационным пространством для детей, предусмотрев 14 мероприятий данного блока. Регионом-лидером мероприятий по обеспечению равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства, стала Саратовская область (51). Организационных и публичных мероприятий в рамках Десятилетия детства среди регионов больше всего запланировано в ХМАО (27)", – пояснила Окунева, говорится на официальном сайте ЕР.

Ольга Окунева. Фото: ER.RU

Напомним, прошедшим летом российское правительство утвердило План основных мероприятий на ближайшие два года в рамках Десятилетия детства. В него вошло 19 предложений, разработанных партпроектом "Крепкая семья" совместно с рабочей группой Минтруда и соцразвития. Инициативы гарантируют защиту прав семей, материнства и детства. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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