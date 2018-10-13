Встреча Трампа и Путина дала свои плоды

Советник американского лидера Джон Болтон приедет в Москву для налаживания отношений. По его словам, Вашингтон больше не видит попыток "вмешательства" во внутренние дела страны с российской стороны, и грядущая

В интервью журналисту Salem Radio Network Хью Хевитту Болтон отметил, что его цель в грядущей поездке заключается в том, чтобы продолжить диалог между странами, который начался со хельсинской встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Причина этого визита – (…) поговорить о российско-американских отношениях – где мы можем достичь прогресса, где у нас все еще есть проблемы и разногласия", – рассказал Болтон.

По мнению политолога Кирилла Коктыша, в своем высказывании Болтон послал два разных сигнала – для американской и российской аудитории.

"Для внутренней – что правительство США, администрация внимательно смотрят за безопасностью, обеспечивают её. А для внешней, то есть для российской, – давайте разговаривать без всех этих глупых претензий, мы готовы", – цитирует Коктыша RT.

Советник американского лидера приедет в Москву с визитом 20 октября, где у него запланирована беседа с секретарем Совета безопасности РФ. Кроме того, обсуждается возможность его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.







