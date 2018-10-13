Президент пошел на жертву ради большой политики

Украина могла бы обойтись без своего лидера Петра Порошенко, если бы он в свое время сделал другой выбор. По его словам, в молодости ему светила перспективная карьера моряка.

Во время посещения Херсонской государственной морской академии Порошенко поведал всем о том моменте, когда его жизнь встала на политические рельсы.

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"После окончания школы, я поступил в высшую мореходку. Даже успел стать старшиной кубрика, а потом одновременно пришли документы, что я поступил в институт Международных отношений. Эта судьба лишила меня морской стези", – цитирует его телеканал "112".

Он добавил, что несмотря на сделанный выбор, для него учеба в морской академии не была "пустым звуком"