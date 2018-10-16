Пашинян покинул свой пост

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Глава кабмина Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы провести внеочередные выборы. О своем решении он рассказал в эфире Общественного телевидения страны, отметив формальный характер процедуры.
"Но все равно это очень волнительный момент", – пояснил Пашинян.
Из его уст также прозвучало пожелание удачи, адресованное всем участникам гонки. "Мы гарантируем справедливые выборы", – пообещал теперь уже экс-премьер.
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