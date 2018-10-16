Пашинян покинул свой пост

Правительство Армении лишилось премьера

Глава кабмина Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы провести внеочередные выборы. О своем решении он рассказал в эфире Общественного телевидения страны, отметив формальный характер процедуры.

"Но все равно это очень волнительный момент", – пояснил Пашинян.

Из его уст также прозвучало пожелание удачи, адресованное всем участникам гонки. "Мы гарантируем справедливые выборы", – пообещал теперь уже экс-премьер.