Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пашинян покинул свой пост

Правительство Армении лишилось премьера

Глава кабмина Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы провести внеочередные выборы. О своем решении он рассказал в эфире Общественного телевидения страны, отметив формальный характер процедуры.

"Но все равно это очень волнительный момент", – пояснил Пашинян.

Из его уст также прозвучало пожелание удачи, адресованное всем участникам гонки. "Мы гарантируем справедливые выборы", – пообещал теперь уже экс-премьер.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

России предсказали мировое господство

Лондон пугает партнеров ростом влияния нашей страны

Американцы накажут Хабиба за гражданство РФ

Россиянин окажется под ударом из-за вражды Вашингтона с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей