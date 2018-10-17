США блокируют путь россиянам в ООН

Сотруднику организации отказали в визе

В американском посольстве целый год "мариновали" документы гражданина РФ, хотя по закону срок рассмотрения на два с лишним месяца меньше и составляет 300 дней. Все бы ничего, если бы назначенному на должность в секретариате ООН выдали визу.

Однако его оставили без разрешения на въезд в США. По привычке – без объяснения причин данного поступка. При этом пострадал и работодатель в лице Организации Объединенных Наций, так как она долгое время не могла закрыть вакансию.

Акцентировала внимание на проблеме официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "В массовом порядке американская сторона срывает поездки в рамках деловых, культурных, спортивных, гуманитарных контактов", – подчеркнула спикер ведомства, передает ТАСС.

Впрочем, это далеко не первый случай притеснения со стороны заокеанского государства. Получить разрешение на въезд туда стало практически невозможно. Тех, кто уже находится на другом континенте с длительными визами, вполне вероятно, ждут неприятные сюрпризы, полагают эксперты.