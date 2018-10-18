Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

ЕР проследит за работой губернатора Владимирской области

Фото: vk.com/duma
Представителю ЛДПР предстоит выполнить все пожелания избирателей

Возглавившему регион Владимиру Сипягину вручили так называемую "синюю папку" с наказами жителей. Обращения избирателей собрал секретарь реготделения "Единой России", председатель Заксобрания области Владимир Киселев.

В папке содержатся как жалобы горожан, так и их предложения, "которые отражают проблематику всей Владимирской области и ее муниципалитетов".

Киселев пообещал проследить за выполнением всех обращений, подчеркнув, что партийцы взяли этот пункт на особый контроль.

Неравнодушные избиратели предлагают программы, как улучшить и облагородить свою малую родину. В основном, отметил единоросс, инициативы касаются совершенствования социальной системы.

"От граждан поступил запрос на разработку системы льгот и доплат для пенсионеров, аналогичной применяемой в городе Москве и Московской области, а также на выделение женщинам при рождении третьего ребенка земельного участка", – пояснил политик, передает пресс-служба ЕР.

В числе актуальных проблем региона жители называют дефицит узконаправленных врачей, отток специалистов в крупные города, низкую зарплату в медицине и образовании.

"Что касается жалоб, поступивших из районов области, то они касаются расселения из аварийного жилья, нехватки рабочих мест, недостаточной газификации, утилизации ТБО, благоустройства, открытия ФАПов и работы медицинских организаций, неудовлетворительного состояния дорог и многие другие. Жалобы поступили от жителей Гусь-Хрустального, Ковровского, Киржачского, Муромского и других округов", – резюмировал Киселев.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Второй день кошмара: жертв в Керчи опознали

Трагедия обрастает чудовищными подробностями

Наконец-то: Вашингтон отреагировал на трагедию в Крыму

Американские дипломаты принесли свои соболезнования вместо президента страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей