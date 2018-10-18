ЕР проследит за работой губернатора Владимирской области

Представителю ЛДПР предстоит выполнить все пожелания избирателей

Возглавившему регион Владимиру Сипягину вручили так называемую "синюю папку" с наказами жителей. Обращения избирателей собрал секретарь реготделения "Единой России", председатель Заксобрания области Владимир Киселев.

В папке содержатся как жалобы горожан, так и их предложения, "которые отражают проблематику всей Владимирской области и ее муниципалитетов".

Киселев пообещал проследить за выполнением всех обращений, подчеркнув, что партийцы взяли этот пункт на особый контроль.

Неравнодушные избиратели предлагают программы, как улучшить и облагородить свою малую родину. В основном, отметил единоросс, инициативы касаются совершенствования социальной системы.

"От граждан поступил запрос на разработку системы льгот и доплат для пенсионеров, аналогичной применяемой в городе Москве и Московской области, а также на выделение женщинам при рождении третьего ребенка земельного участка", – пояснил политик, передает пресс-служба ЕР.

В числе актуальных проблем региона жители называют дефицит узконаправленных врачей, отток специалистов в крупные города, низкую зарплату в медицине и образовании.

"Что касается жалоб, поступивших из районов области, то они касаются расселения из аварийного жилья, нехватки рабочих мест, недостаточной газификации, утилизации ТБО, благоустройства, открытия ФАПов и работы медицинских организаций, неудовлетворительного состояния дорог и многие другие. Жалобы поступили от жителей Гусь-Хрустального, Ковровского, Киржачского, Муромского и других округов", – резюмировал Киселев.