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В США заявили, что гражданка нашей страны вмешалась в выборы.
С заявлением выступило Министерство юстиции, 44-летнюю россиянку Елену Хусяйнову из Санкт-Петербурга якобы уличили в сговоре с другими лицами, чтобы навредить демократии США. Речь идет о выборах в американский Конгресс, которые состоятся в ноябре.
В документе на сайте Минюста упоминается "российский олигарх", который финансировал деятельность женщины.
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