В этот раз с обвинениями выступили американцы

В США заявили, что гражданка нашей страны вмешалась в выборы.

С заявлением выступило Министерство юстиции, 44-летнюю россиянку Елену Хусяйнову из Санкт-Петербурга якобы уличили в сговоре с другими лицами, чтобы навредить демократии США. Речь идет о выборах в американский Конгресс, которые состоятся в ноябре.

В документе на сайте Минюста упоминается "российский олигарх", который финансировал деятельность женщины.