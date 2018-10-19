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Интриги Запада против россиян набирают обороты

Фото: Утро.ру
В этот раз с обвинениями выступили американцы

В США заявили, что гражданка нашей страны вмешалась в выборы.

С заявлением выступило Министерство юстиции, 44-летнюю россиянку Елену Хусяйнову из Санкт-Петербурга якобы уличили в сговоре с другими лицами, чтобы навредить демократии США. Речь идет о выборах в американский Конгресс, которые состоятся в ноябре.

В документе на сайте Минюста упоминается "российский олигарх", который финансировал деятельность женщины.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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