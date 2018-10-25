Москва принимает X Генассамблею МКАПП

"Единая Россия" предоставила площадку для межпартийного диалога

В эти дни в российской столице проходит X Генеральная Ассамблея Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП), организованная при поддержке партии власти. Форум стартовал сегодня, 25 октября. Он продлится 2 дня.

Перед участниками выступил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в России приветствуют усилия МКАПП, направленные на поиск путей мирного урегулирования региональных конфликтов и кризисов. Президент подчеркнул значительный вклад единороссов в работу конференции.

"За годы своего существования МКАПП в полной мере доказала свою эффективность и востребованность, обеспечивая конструктивное взаимодействие между партиями стран азиатского континента, предоставляя хорошую возможность для обсуждения важных вопросов мировой политики и экономики, проблематики межпарламентского и гуманитарного сотрудничеств", – заявил глава государства.

По его словам, политика нашей страны основывается на принципах справедливости, равенства и взаимного уважения международных отношений. Путин добавил, что ведущая политическая сила нашей страны – партия власти.

Она призывает всех участников конференции к полноценному сотрудничеству, заверил секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак.

"Единая Россия" предлагает всем заинтересованным партиям – членам Конференции – открытое и полноценное сотрудничество, и, если надо, посредничество, в поиске путей урегулирования спорных вопросов региона на основе принципиального видения, что решение любой проблемы должно быть не победой одной из сторон или поражением другой, но приемлемым для всех выходом из кризиса с гарантиями безопасности для всех и для каждого", – сказал Турчак.

В партии культивируется развитие межпартийных связей, в том числе на азиатско-тихоокеанском и евразийском направлениях, поручился председатель Высшего совета ЕР Борис Грызлов. Он поблагодарил коллег за активное взаимодействие и выразил уверенность в том, что формат Международной конференции и впредь будет успешно продвигать межпартийный диалог не только в региональном, но и в глобальном масштабе.

"Рассчитываю, что принятие Московской Декларации, проект которой подготовлен Секретариатом МКАПП и вынесен на рассмотрение Х Генеральной Ассамблеи, станет знаковым шагом к утверждению этих ценностей и принципов в мире XXI века", – подытожил Грызлов.

Основные тезисы межпартийной площадки зафиксированы в проекте Московской декларации МКАПП. Их озвучил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

"Здесь говорится о необходимости диалога, а не монолога, в международных отношениях, здесь подчеркивается значение многополярного мира, подчеркивается необходимость решать любые спорные вопросы только политико-дипломатическим путем, с уважением законных и суверенных прав каждого государства-участника", – пояснил партиец, добавив, что в документе также говорится о том, что ни одна партия в мире не должна поддерживать терроризм.

Климкин рассказал, что в эти дни разрабатываются меры конкретного взаимодействия по созданию пространства большой Евразии, свободного от искусственных барьеров.

Свои мысли и доводы также озвучили иностранные коллеги. Важность лидерства и участия новой России и российского народа на международной арене отметил председатель-учредитель МКАПП Хосе де Венеция (младший).

"Нам всем известен символ Российской Федерации – двуглавый орел, исторический герб. Новая Россия, как двуглавый орел, смотрит на Запад, и на Восток. И сейчас произошел поворот на Восток, и мы это приветствуем. Мы от всего сердца от имени МКАПП приветствуем все народы стран Азии", – заявил политик.

На цели, которые обозначены организацией, обратил внимание ее генсек Пак Ро-Бек. "Перед нами стоит три задачи. Первая – члены организации должны расширять масштабы своей деятельности и повысить качество своей работы, вторая – повысить юридический статус МКАПП (я надеюсь, все члены Ассоциации подумают над тем, как это сделать) и третья – работа над развитием партнерства между политическими партиями континента", – резюмировал Ро-Бек.

За два года проделано немало работы, полагает он. По словам политика, он всегда с гордостью говорит об этом. "Существует два слова, которыми можно подытожить деятельность МКАПП – "преемственность" и "перемены", – подвел черту генсек организации.

X Генассамблея МКАПП объединила более 360 парламентских партий из 53 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Целью мероприятия является содействие развитию сотрудничества, взаимопониманию и доверию между странами и континентами.

Участники форума обсуждают актуальные вопросы мировой политики в условиях усиления давления со стороны ряда стран, а также намечают пути дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и добрососедского партнерства. На Ассамблее присутствуют наблюдатели от стран Латинской Америки, Африки и Европы.



