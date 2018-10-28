Пальто Путина впечатлило Меркель

Немецкий лидер оценила верхнюю одежду российского политика

Канцлера Германии Ангелу Меркель поразило пальто президента России Владимира Путина. Она даже заговорила на русском языке.

Во время четырехстороннего саммита лидеров России, Германии, Франции и Турции в Стамбуле немецкий политик увидела, как Путин застегивает верхнюю одежду, передает RT.

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"Сибирское пальто?", – спросила канцлер.

Владимир Путин ответил отрицательно и на этом интерес у Меркель пропал.

Лидер Германии во время визита в Сочи в мае 2018 года также говорила на русском языке. Она пожелала удачи президенту России в формировании нового правительства, после выборов.