Пальто Путина впечатлило Меркель

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Канцлера Германии Ангелу Меркель поразило пальто президента России Владимира Путина. Она даже заговорила на русском языке.
Во время четырехстороннего саммита лидеров России, Германии, Франции и Турции в Стамбуле немецкий политик увидела, как Путин застегивает верхнюю одежду, передает RT.
"Сибирское пальто?", – спросила канцлер.
Владимир Путин ответил отрицательно и на этом интерес у Меркель пропал.
Лидер Германии во время визита в Сочи в мае 2018 года также говорила на русском языке. Она пожелала удачи президенту России в формировании нового правительства, после выборов.
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