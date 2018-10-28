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Трамп: Россия просит помощи в экономике у США

Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Kleponis
Политик считает, что Кремль завидует успехам Белого дома

Президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге в штате Иллинойс заявил, что Москва хочет от Вашингтона экономической помощи.

Он отметил, что за свое правление Америка увеличила свое благосостояние, на что обратили внимание в Кремле.

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"Не забывайте, Россия хочет от нас помощи в экономическом плане. Мы экономическая… Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу – 11,7 триллиона долларов. Россия хочет нашей помощи, все хотят нашей помощи", – цитирует его NBC.

При этом Трамп отметил, что не стал устраивать "словесного поединка" с Путиным, чтобы это не выглядело слишком жестко.

"Если бы я подошёл к президенту Путину и начал боксёрский поединок, они бы сказали: "Он повёл себя слишком жёстко. Это ужасно", – добавил он.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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