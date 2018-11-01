Три страны решили построить альтернативный путь

В ноябре представители России, Ирана и Индии рассмотрят проект международного транспортного коридора "Север-Юг" длиной 7,2 тыс. километров.

Планируется, что новый путь будет альтернативой Суэцкому каналу, через который сейчас идет основной объем грузоперевозок. "Север – Юг" сократит стоимость и время доставки на 30-40%, сообщает телеканал Press TV.

В проекте будут задействованы железнодорожный и водный транспорт. Планируется, что из Индии товары будут поставляться в город Бендер-Аббас на иранском побережье Персидского залива, потом в город Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря, оттуда – морем в Астрахань и далее железнодорожными составами в Европу.

Ежегодный оборот нового коридора оценивается в 20-30 млн тонн грузов.

