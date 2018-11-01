Армения лишилась правительства

Нибиру
- Портал в ад: пришельцы с Нибиру уже на Земле
- Все в огне: пришельцы с Нибиру испытали оружие на Земле
- Кровавый восход: Нибиру заметили над Крымским мостом
136 новости
С легкой руки главы Армении Армена Саркисяна государство потеряло парламент. Он подписал указ о роспуске кабмина.
Правда, сделано это с благим намерением – чтобы провести внеочередные выборы в законодательный орган. Как сообщили в пресс-службе президента, голосование назначено на 9 декабря.
"Назначить внеочередные выборы 9 декабря 2018 года. Указ вступает в сил с момента публикации", – сказано в релизе.
Сегодня, 1 ноября, состоялось четвертое заседание парламента, на котором министры так и не смогли выбрать руководителя. Следовательно, согласно Конституции Армении, законодательный орган должен быть распущен.
Спасти российскую валюту сможет только добренький Трамп