Армения лишилась правительства

Его распустил президент страны

С легкой руки главы Армении Армена Саркисяна государство потеряло парламент. Он подписал указ о роспуске кабмина.

Правда, сделано это с благим намерением – чтобы провести внеочередные выборы в законодательный орган. Как сообщили в пресс-службе президента, голосование назначено на 9 декабря.

"Назначить внеочередные выборы 9 декабря 2018 года. Указ вступает в сил с момента публикации", – сказано в релизе.



Сегодня, 1 ноября, состоялось четвертое заседание парламента, на котором министры так и не смогли выбрать руководителя. Следовательно, согласно Конституции Армении, законодательный орган должен быть распущен.



