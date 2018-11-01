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Армения лишилась правительства

Его распустил президент страны

С легкой руки главы Армении Армена Саркисяна государство потеряло парламент. Он подписал указ о роспуске кабмина. 

Правда, сделано это с благим намерением – чтобы провести внеочередные выборы в законодательный орган. Как сообщили в пресс-службе президента, голосование назначено на 9 декабря.

"Назначить внеочередные выборы 9 декабря 2018 года. Указ вступает в сил с момента публикации", – сказано в релизе.

Сегодня, 1 ноября, состоялось четвертое заседание парламента, на котором министры так и не смогли выбрать руководителя. Следовательно, согласно Конституции Армении, законодательный орган должен быть распущен. 


Оксана ПОДТУРКИНА
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