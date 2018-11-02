Лавров похвалил Подмосковье

Глава МИД отметил богатую историю и новые возможности региона

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Московскую область одним из наиболее энергично развивающихся субъектов Российской Федерации.

По мнению главы российского МИД, такое положение дел вызвано не только близостью столицы, но и с последовательными усилиями областного руководства во главе с губернатором Андреем Воробьевым.

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В Подмосковье работают индустриальные парки при особых экономических зонах, например, зона в Дубне признана самой эффективной в РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 2 ноября представил инвестиционный потенциал региона в МИД России, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

