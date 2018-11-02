Лавров похвалил Подмосковье

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Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Московскую область одним из наиболее энергично развивающихся субъектов Российской Федерации.
По мнению главы российского МИД, такое положение дел вызвано не только близостью столицы, но и с последовательными усилиями областного руководства во главе с губернатором Андреем Воробьевым.
В Подмосковье работают индустриальные парки при особых экономических зонах, например, зона в Дубне признана самой эффективной в РФ.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 2 ноября представил инвестиционный потенциал региона в МИД России, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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