Президент намекнул на возвращение ГРУ

Глава государства обмолвился о переименовании Главного управления Генштаба ВС. Владимир Путин обратил внимание на несоответствие между названием спецслужбы и ее действием.

По словам президента, одного слова в официальной формулировке явно не хватает, ведь именно к нему так прикипел подозрительный Запад.

"Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" – Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", — с улыбкой предложил Путин, передает Пятый канал.

Зал оценил чувство юмора президента, его замечание было встречено бурными овациями. Кстати, его Владимир Владимирович озвучил перед сотрудниками службы.

Предложение прозвучало на торжестве в честь Дня военного разведчика и предстоящего столетия образования Главного разведывательного управления (ГРУ), которое было переименовано в 2010 году. Сейчас это Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России.