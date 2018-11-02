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Путин заговорил о реформе российской спецслужбы

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/President of Russia
Президент намекнул на возвращение ГРУ

Глава государства обмолвился о переименовании Главного управления Генштаба ВС. Владимир Путин обратил внимание на несоответствие между названием спецслужбы и ее действием.

По словам президента, одного слова в официальной формулировке явно не хватает, ведь именно к нему так прикипел подозрительный Запад.

"Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" – Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", — с улыбкой предложил Путин, передает Пятый канал.

Зал оценил чувство юмора президента, его замечание было встречено бурными овациями. Кстати, его Владимир Владимирович озвучил перед сотрудниками службы.

Предложение прозвучало на торжестве в честь Дня военного разведчика и предстоящего столетия образования Главного разведывательного управления (ГРУ), которое было переименовано в 2010 году. Сейчас это Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России.

Оксана ПОДТУРКИНА
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