Нетаньяху хочет встретиться с Путиным в Париже

Темы переговоров пока неизвестны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Париже 11 ноября. Об этом рассказал заместитель гендиректора Департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви.

"Ситуация с этим мероприятием сложна по времени, формат не могу назвать. Они 100% встретятся и будут разговаривать, но будет ли это за столом или как-то еще, пока неясно", – цитирует его РИА "Новости".