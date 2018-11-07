И.о. мэра Махачкалы задержали за кражу

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Правоохранительные органы арестовали Абусупьяна Гасанова в среду. Исполняющего обязанности мэра Махачкалы обвиняют в превышении своих должностных полномочий.
Сотрудники ФСБ провели у Гасанова обыски в доме и на рабочем месте.
По информации агентства "Интерфакс", подозреваемый стал временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы в январе 2018 г. после того, как Муса Мусаев попал под следствие. Бывшего главу города приговорили к 4 годам заключения за кражу более 48 млн рублей.
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