И.о. мэра Махачкалы задержали за кражу

Его подозревают в хищении 40 миллионов рублей из бюджета города

Правоохранительные органы арестовали Абусупьяна Гасанова в среду. Исполняющего обязанности мэра Махачкалы обвиняют в превышении своих должностных полномочий.

Сотрудники ФСБ провели у Гасанова обыски в доме и на рабочем месте.

По информации агентства "Интерфакс", подозреваемый стал временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы в январе 2018 г. после того, как Муса Мусаев попал под следствие. Бывшего главу города приговорили к 4 годам заключения за кражу более 48 млн рублей.