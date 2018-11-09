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Ruxit: Совет Европы готов расстаться с Россией

Фото: www.globallookpress.com
В организации уже подготовились к работе без Москвы

Глава Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что Россия с большой вероятностью выйдет из организации. Он назвал этот процесс Ruxit.

"Существует реальная угроза, что Европе предстоит не только Brexit, но и Ruxit", – цитирует его издание Yle.

При этом Ягланд подчеркнул, что Финляндия, которая будет председательствовать в СЕ, займется решением проблем с выплатами Россией членских взносов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва хочет остаться в Совете Европы и покинет организацию только в случае исключения другими участниками.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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