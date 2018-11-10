"Псевдоказак, несущий бред", - Бородай о Шабаеве

Военный корреспондент издания ФАН Юрий Котенок взял интервью у главы Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая

Журналист хотел прояснить ситуацию с антипрезидентской позицией Евгения Шабаева, а также распущенным подразделением "Троя" и теми людьми, которые используют свое положение в республике для собственной наживы.



Прежде всего, Бородай отметил, что лично не пересекался с Шабаевым. Однако он знает, что есть особый тип людей, использующих войну для личной наживы. А в ДНР это сделать можно разными способами: от банального мародерства до более тонкого мошенничества, играя на чувствах людей, поддержавших идею Новороссии.

Процесс структуризации вооруженных сил в ДНР и ЛНР шел с июня по сентябрь 2014 года. Он включал в себя объединение хаотичных подразделений. Нужно было объединить всех, кто решил оказать сопротивление киевскому режиму. При этом начали появляться так называемые "группы по интересам", не желавшие объединяться. Их главной целью стало использование бандитских методов для собственной наживы. Они прикрывались военным положением в республиках.

Одна из таких групп по интересам – "Троя". Они называли себя подразделением, чуть ли не батальоном, хотя на деле там было всего несколько десятков человек, отметил Александр Бородай. До них не сразу смогли добраться, поскольку они сидели далеко, в Озеряновке – в ходе боевых действий было банально не до них.

По словам Бородая, возглавлял эту группу некий персонаж по прозвищу Алабай, человек с сомнительным прошлым. Хотя в самой "Трое" были как уголовники, так и простые донецкие парни. Алабай ввел их в заблуждение, представляясь каким-то командиром из спецподразделений ГРУ, ФСБ и все такое. Говорил, что они входят в некий тайный отряд. Конечно, многим было приятно такое слышать и ощущать себя частью чего-то секретного, поэтому Алабаю верили на слово.

Бородай коротко рассказал о том, что входило в обязанности Алабая: "Он периодически бывал в своей банде и снимал сюжеты, после чего уезжал в Москву, где под бренд "Трои" сшибал деньги с разного рода жертвователей, в основном частного характера, рассказывая, какой он крутой. Здесь он себя тоже выдавал за посланца бог весть каких спецслужб. Меньшая часть этих средств уходила на содержание подразделения, а большая - самому "Алабаю".

Конечно, долго так продолжаться не могло, и однажды эту группировку заметили и ликвидировали. Тем более, что членам подразделения большую часть времени делать было нечего, и они начинали. Добровольно сдать оружие члены "Трои" не захотели, поэтому у них его просто отобрали. Тем не менее, никто серьезно не пострадал.





Сам же Алабай, почуяв неладное, уехал в Москву, когда разоружали "Трою". В столице он поднял вой по этому поводу: дескать, "Троя" была единственной защитницей Русского мира. К сожалению, нашлись некоторые недалекие люди, которые поддержали Алабая. Среди них, кстати, и Стрелков, и Калашников.

По словам Бородая, не последнюю роль в судьбе "Трои" играл "псевдоказак Шабаев".

Это один из так называемых "ветеранов донбасской войны", живущих при этом в Москве. Есть, конечно, среди "псевдоветеранов" и уроженцы Донбасса, уехавшие оттуда и никогда там не воевавшие, а есть и те, кто вообще на Донбассе никогда не был. Все они уверенно рассказывают о своих подвигах и приписывают себе всякие геройства.

Шабаев вообще создал вокруг себя ореол таинственности. Дескать, сидел на каком-то совещании в Администрации президента с людьми из очень высоких кабинетов, включая Суркова, и чуть ли не сам Путин там присутствовал. По словам Шабаева, Бородаю было поручено утилизировать максимум добровольцев.

Александр Бородай прекрасно понимает, что это обычная ложь. Глава СДД иронично замечает: "А в каком качестве на этом совещании, если бы оно даже в теории произошло, мог присутствовать псевдоказак Шабаев? Он там под столом сидел?" Ведь известно, что на совещаниях у президента не бывает случайных людей, и тем более каких-то проходимцев.

Рассуждая о попытках Шабаева и его людей поднять волну недовольства среди бойцов ЧВК, Бородай отмечает: всегда есть люди, которые стремятся паразитировать. На сегодняшний день они уходят в оппозицию. В целом ничего страшного не произойдет, немного пошумят и успокоятся.

А может, попробуют собрать деньги, поскольку есть много сердобольных людей, которые поверят в жалостливые рассказы Шабаева, Алабая и им подобных.