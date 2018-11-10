Мария Захарова рассказала о том, как за рубежом не могут справиться с российской точкой зрения на происходящее в мире

Россия в одиночку успешно противостоит западной пропаганде, из-за чего за рубежом все пребывают в полном замешательстве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, нарастающее за границей давление на российские СМИ говорит о том, что там проигрывают битву за умы обывателей. Такие прогрессивные страны как Германия, Франция и Британия, которые гордятся полной свободой слова и мнений у себя внутри, начинают ужесточать требования к журналистам и перекраивать законодательство с выгодой для своих политических элит.

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"Наступил момент тотального замешательства, и их большая ошибка – сворачивание свободы у себя и свободы в отношении нас, в отношении того, что мы распространяем информацию. Это их колоссальная ошибка", – сказала Захарова в эфире телеканала НТВ.

Если раньше Россию учили тому, что в обществе должны быть представлены разные мнения, теперь же сама Россия может многое дать своим "учителям".

"Мы стали более открытыми, чем те, кто нас учил", – сказала Захарова.

Последние годы проблемы в работе зарубежном испытывают ряд российских СМИ, прежде всего Russia Today и Sputnik. Год назад в Евросоюзе приняли резолюцию, в которой сказано, что Европа должна бороться с влиянием российских медиа у себя.