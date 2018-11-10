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Евросоюз подал признак скорой гибели

Невыученный урок истории грозит региону полным распадом

Европейский союз рискует повторить судьбу империй, распавшихся после Первой мировой войны. Об этом пишут аналитики агентства Bloomberg.

Похоронит ЕС нарастающее противоречие между сторонниками евроинтеграции и националистами, которые хотят дать странам-членам ЕС больше прав в распоряжении своей судьбой. Примерно такая же картина наблюдалась в Европе ровно 100 лет назад. Тогда аналогичные процессы привели ко Второй мировой войне.

Угрозу для единой Европы видит и бывший министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг. По его мнению, Старый Свет не спасает опыт предков, переживших войны.

"Люди никогда не усвоят урок, никогда. Исторические события нельзя передать от одного поколения другому. Мы не можем передать опыт войны, только предрассудки, которые вечны", – констатировал Шварценберг. 

Эксперты Bloomberg уже начали улавливать в воздухе "сигналы смерти" Евросоюза. Отсутствие компромисса между двумя силами ведут его к фактическому распаду. Одним из тех, кто пытается спасти ЕС от раскола является президент Франции Эммануэль Макрон, который последнее время выступал с призывами защитить целесообразность объединенной Европы. Но, как отмечает "Царьград", у него пока ничего не получается сделать. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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