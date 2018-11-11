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Туск предупредил ЕС о начале Первой мировой

Фото: www.globallookpress.com/ MOD Russia
Политик уверен, что во многих странах ждут повода для начала войны

Глава Евросовета Дональд Туск утверждает, что Старый Свет стоит на пороге повторения истории начала Первой мировой войны.

По его словам, многие западные политики ждут, когда произойдет ситуация как с эрцгерцогом Фердинандом. В 1914 году его убили в Сараево, что стало поводом предъявить австро-венгерским правительством ультиматум Сербии, что впоследствии привело к началу войны.

"Они (политики) ждут этого конфликта мечты, который изменит мировой порядок и европейский порядок, основанный на сохранении общих принципов и ценностей", – цитирует Туска РИА "Новости".

Он подчеркнул, что некоторые современные политики не могут просчитать и предсказать последствия своих необдуманных действий.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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